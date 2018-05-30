Песков об убийстве Бабченко: Украина русофобски сотрясает воздух
Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упрекнул Украину в «русофобском сотрясании воздуха».
Об этом 30 мая сообщают СМИ. Свое мнение Гройсман высказал на своей странице в Facebook. Он назвал Бабченко «другом Украины» и отметил, что «российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности».
В Кремле, в свою очередь, ответили: вместо того, чтобы озвучить намерение о проведении беспристрастного расследования, Украина беспочвенно обвиняет в произошедшем Москву.
«На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования...» – цитирует Пескова RNS.
Напомним, на журналиста напали в Киеве вечером 29 мая. Киллер три раза выстрелил в спину Бабченко в подъезде его дома. Тот скончался по пути в больницу. Уголовное дело после убийства сотрудника прессы было возбуждено не только на Украине, но и в Следственном комитете России. Полиция соседней страны считает, что убийство связано с профессиональной деятельностью Бабченко.
Справка:
Аркадий Бабченко – военный корреспондент и писатель. Журналистикой занялся в 2000 году, после увольнения в запас из ВС РФ, в рядах которой принимал участие в первой и второй чеченской войнах. Был корреспондентом «Новой газеты», позже – военным корреспондентом во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. В 2012 году подвергся уголовному преследованию из-за публикации поста о возможной тактике митингующих во время событий на Болотной площади в Москве. Известен своими оппозиционными взглядами. В 2017 году сообщил, что регулярно получает угрозы в свой адрес, и в связи с этим вместе с семьей покинул Россию. Сначала жил в Праге, позже – в Израиле. С августа 2017 года постоянно проживал в Киеве, где работал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR.