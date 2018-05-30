Песков об убийстве Бабченко: Украина русофобски сотрясает воздух

Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упрекнул Украину в «русофобском сотрясании воздуха».

Об этом 30 мая сообщают СМИ. Свое мнение Гройсман высказал на своей странице в Facebook. Он назвал Бабченко «другом Украины» и отметил, что «российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности».

В Кремле, в свою очередь, ответили: вместо того, чтобы озвучить намерение о проведении беспристрастного расследования, Украина беспочвенно обвиняет в произошедшем Москву.

«На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования...» – цитирует Пескова RNS.

Напомним, на журналиста напали в Киеве вечером 29 мая. Киллер три раза выстрелил в спину Бабченко в подъезде его дома. Тот скончался по пути в больницу. Уголовное дело после убийства сотрудника прессы было возбуждено не только на Украине, но и в Следственном комитете России. Полиция соседней страны считает, что убийство связано с профессиональной деятельностью Бабченко.