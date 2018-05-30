Матвиенко: Россия поможет семье убитого Бабченко

Россия поможет семье убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Об этом днем 30 мая заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я выражаю соболезнования семье в связи с этим убийством. Каких бы политических взглядов (Бабченко) ни придерживался бы, но он воевал (ранее) за Россию», — сказала она журналистам.

Глава верхней палаты парламента заверила, что РФ поможет семье журналиста, в которой воспитываются шестеро приемных детей.

Напомним, россиянин Аркадий Бабченко с 2017 года работал на киевском телеканале. Его застрелили 29 мая, когда журналист заходил в свою квартиру. Украинская полиция расследует дело по статье «Умышленное убийство», рассматривая в качестве версий, в том числе, профессиональную деятельность и гражданскую позицию потерпевшего: Бабченко резко критиковал российскую власть.

СК РФ тоже возбудил уголовное дело по факту убийство гражданина РФ за границей.