На Малой Посадской появится мемориальная доска Гранину
Мемориальная доска писателю Даниилу Гранину появится в Петроградском районе Петербурга. В пользу её установки депутаты Законодательного собрания проголосовали 30 мая.
«Мемориальные доски устанавливаются в соответствии с нормативами – через 5 лет со дня смерти. В случае Даниила Гранина нет смысла объяснять установку доски раньше срока. Это больная утрата для всех нас, восполнить её невозможно, но можно сохранить память», – сообщил с трибуны глава парламентской комиссии по культуры Максим Резник.
Согласно принятому единогласно постановлению, доска Гранину расположится по адресу: Малая Посадская улица, дом 8, в котором жил писатель.
Ранее стало известно о решении Топонимической комиссии присвоить скверу в Центральном районе название в честь Даниила Гранина.
Справка:
Даниил Гранин умер 4 июля 2017 года. Похоронен в посёлке Комарово. В 2005 году Даниилу Гранину было присвоено звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Согласно официальной биографии, он родился в 1919 году в Курской области. Окончил Ленинградский политехнический институт, работал на Кировском заводе, откуда ушёл на фронт в качестве рядового в дивизии народного ополчения. Демобилизовавшись, работал в «Ленэнерго»; публиковать рассказы и повести начал в 1949 году, в 1950-е – 1960-е выходят первые серьёзные романы «Искатели» и «Иду на грозу», посвященные теме научно-технического творчества. К этим проблемам прозаик вернется в 1970-е – 1980-е, когда выпустит книги «Эта странная жизнь» и «Зубр» о биологах Александре Любищеве и Николае Тимофееве-Реcовском. Главное произведение Гранина – «Блокадная книга» – создано в 1970-е в соавторстве с белорусским прозаиком Алесем Адамовичем. Писатели ходили по Ленинграду с магнитофоном, записывая рассказы блокадников. Произведение несколько раз было отклонено ленинградскими журналами и издательствами как идеологически вредное, отрывками вышло в журнале «Новый мир» в 1977 году.