На Малой Посадской появится мемориальная доска Гранину

Мемориальная доска писателю Даниилу Гранину появится в Петроградском районе Петербурга. В пользу её установки депутаты Законодательного собрания проголосовали 30 мая.

«Мемориальные доски устанавливаются в соответствии с нормативами – через 5 лет со дня смерти. В случае Даниила Гранина нет смысла объяснять установку доски раньше срока. Это больная утрата для всех нас, восполнить её невозможно, но можно сохранить память», – сообщил с трибуны глава парламентской комиссии по культуры Максим Резник.

Согласно принятому единогласно постановлению, доска Гранину расположится по адресу: Малая Посадская улица, дом 8, в котором жил писатель.

Ранее стало известно о решении Топонимической комиссии присвоить скверу в Центральном районе название в честь Даниила Гранина.

