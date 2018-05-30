СМИ: "Уфа" получила 500 тысяч евро за уход Семака

Сумма выкупа контракта главного тренера Сергея Семака у ФК «Уфа» составила 500 тысяч евро, об этом sport24.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией, и источник, близкий к «Уфе».

«Сумма компенсации за Семака, прописанная в контракте, составляла полмиллиона евро», – сказал источник.

Собеседник, близкий к клубу, также подтвердил сумму, добавив, что неизвестно каким способом она будет выплачена, поскольку Семак и «Уфа» прекратили сотрудничество по взаимному согласию. "Семак мог сам выплатить, а потом «Зенит» может просто компенсировать это тренеру", – добавил он.

Сергей Семак вчера был назначен главным тренером ФК "Зенит" с контрактом по формуле 2+1 года.