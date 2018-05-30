Водительские права будет выдавать Сбербанк. Особенные

С 1 декабря 2018 года в пилотном режиме стартует выдача водительских удостоверений в отделениях Сбербанка. Это нововведение уже согласовано с МВД, пишет 30 мая Autonews со ссылкой на ТАСС.

«Мы работаем совместно с ФГБУ НИИ «Восход» (дочернее предприятие Минцифры), коллеги разработали технологию, которая позволяет выпускать водительское удостоверение. Эту технологию уже утвердили в МВД, с чипом внутри, на который можно записать квалифицированную электронную подпись, с помощью которой можно осуществлять любые юридически значимые действия», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

В перспективе Сбербанк начнёт выдавать и так называемое удостоверение личности гражданина (УЛГ), аналог паспорта.

С прошлого года новые водительские удостоверения взамен старых, а также международные водительские удостоверения можно получать в российских многофункциональных центрах (МФЦ).

В ближайшее время в России вырастут госпошлины на водительские права с 2000 до 3000 рублей, а также госпошлины за регистрацию транспортных средств с 800 рублей до 1,5 тысячи руб. Соответствующая инициатива МВД был поддержана правительством.