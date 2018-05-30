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30.05.2018 14:29

Смольный пригласил полицию для повторного сноса кафе на Рубинштейна

Комитет по контролю за имуществом повторно сносит летние кафе на улице Рубинштейна. Как сообщает читатель «Фонтанки», 30 мая ведомство в сопровождении сотрудников полиции демонтирует веранды Tres Amigos и Macaroni.
Смольный пригласил полицию для повторного сноса кафе на Рубинштейна

 

Ранее ККИ буквально неделю назад отчитывался о сносе террас данных заведений. Но рестораторы снова установили свои террасы. Поскольку они отказались добровольно покидать территорию, на подмогу была вызвана полиция.

В ККИ подчеркнули, что и дальше будут сносить постройки, которые повторно захватывают земельные участки. «В отношении пользователей, злостно нарушающих федеральное и городское законодательство, будут назначаться более высокие штрафы», – заявили в ведомстве.

Кафе-феникс на Рубинштейна: его сносят, а оно снова на месте


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