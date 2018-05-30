В Петербурге детские автобусы 4 часа не могут уехать в лагерь из-за неправильно оформленных документов

Пять детских автобусов, направлявшихся в лагерь «Факел+», встали у дома №5 по Выборгскому шоссе в Петербурге 30 мая. Как сообщили «Фонтанке» родители школьников, колонна должна была стартовать от места сбора в 10 утра. Однако за несколько минут до отправления сотрудники ДПС Выборгского района запретили передвижение колонны, сославшись на неправильно оформленные документы.

Дети находятся в автобусах уже почти четыре часа, но им разрешают выйти в туалет в находящийся поблизости «Окей», рассказала одна из родительниц. По словам другого взрослого, ребята играют на газоне между автобусами и трамвайными путями. Всего в автобусах находится более 200 несовершеннолетних разного возраста.

По словам директора «Факел+» Дарьи Калистратовой, транспортная компания «Интербас» оформила заявку на перевозку, но подала не те автобусы, которые были в ней указаны. Оперативно согласовать с ГИБДД замену не удалось. В итоге за детьми приедет один автобус из указанных в заявке и еще два, которым разрешили движение. Доставив первую партию детей в лагерь недалеко от Лосево, они вернутся за второй. Сотрудники лагеря обеспечивают школьников водой и круассанами, заверила Калистратова

«Фонтанка» запросила комментарий у ГИБДД.

Напомним, правила перевозки детей в автобусах предписывает организатору уведомить о ней ГИБДД, указав количество перевозимых детей, программу маршрута, а также полную информацию об автобусе, его водителе, владеющей автобусом транспортной компании, а также самом организаторе. Ранее представители туристической отрасли заявляли об избыточности такого регулирования. Например, при поломке автобуса или болезни водителя провести оперативную замену невозможно, так как информация о транспортном средстве и водителе подается не позднее чем за два дня до поездки.