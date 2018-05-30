Под Петербургом "Панцири" и системы РЭБ сбивают и сажают вражеские беспилотники

30 мая в Ленинградской области стартовало тактико-специальное учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами самолётного и вертолётного типов.

К учению привлечены подразделения армии ВВС и ПВО, соединения радиоэлектронной борьбы, а также расчёты беспилотных летательных аппаратов Западного военного округа, сообщил "Фонтанке" начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

По его словам, дежурные силы по противовоздушной обороны осуществят поиск и перехват целей с применением пушечных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С1», расчёты РЭБ отработают постановку радиоэлектронных помех различной сложности, а также перехват и принудительную посадку БЛА. Обнаружение и захват БЛА в районах посадки осуществят сводные подразделения военной полиции ЗВО.

К однодневному учению привлечено свыше 500 военнослужащих, около 70 единиц военной и специальной техники.