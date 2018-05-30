Трассу «Кола» перекроют ради двух буксиров и яхты

В четверг, 31 мая, дважды на 45 минут перекроют движение транспорта на 41-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщает 30 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Ладожский мост через Неву будут разводить завтра утром и днём. Первый раз, с 10:00 до 10:45, – для прохода вниз по реке буксиров «Павловск», «Сестрорецк». Второй раз, с 15:00 до 15:45, – для прохода вверх по реке яхты Leon Demar с максимальным высотным габаритом 18,5 метра.

Технологические разводки произведут представители подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Для этого нужны определённые погодные условия: температура наружного воздуха не более плюс 25 градусов по Цельсию и скорость ветра не более 15 м/с.