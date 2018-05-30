Агент Ломбертса: Николас согласится даже на скамейку запасных "Зенита" при Семаке

Сантуш Верхулст, представитель защитника "Остенде" Николаса Ломбертса, рассказал, что его клиент был бы рад возможности поработать с новым главным тренером сине-бело-голубых.

"Он сказал, что хорошо знает Семака и рад за него. Но, по его словам, "Зенит" будет делать ставку на молодых футболистов. Однако если Семак захочет пригласить Нико, он готов будет помочь "Зениту", даже если придется сидеть на скамейке запасных. Со своим опытом Николас в любой момент сможет помочь команде", – сообщил футбольный агент «Спорт-Экспрессу» 30 мая. При этом он отметил, что никаких контактов с клубом по этому поводу ещё не было.

Ранее Верхулст сообщил, что Ломбертсом, который выступал за "Зенит" с 2007-го по 2017-й, интересуются несколько российских клубов. "Остенде" отпустит Николаса за небольшие деньги. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии 33-летний Николас провел 26 матчей и забил 1 мяч.

Сергей Семак вчера был назначен главным тренером ФК "Зенит" с контрактом по формуле 2+1 года. Вместе с Ломбертсом он играл за "Зенит" с 2010 по 2013 год.