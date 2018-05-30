В Приморский район вернули свет

В дома Приморского района Петербурга вернули электричество, которого лишила задымившая утром 30 мая подстанция. В МЧС по городу рассказали, что без их помощи на месте все же не обошлось.

Как сообщили в пресс-службе «Ленэнерго», четыре дома, которые задел сбой в работе трансформаторной подстанции на Приморском проспекте, 3, в полном объеме получают электроэнергию с 11:35. Что именно стало причиной задымления, специалисты ещё не выяснили и продолжают осмотр оборудования. В компании настаивают, что огня не было и помощь подоспевших на место пожарных не понадобилась.

В МЧС, в свою очередь, отметили, что получили заявку о задымлении в 9:55, и три расчета работали на Приморском проспекте почти до половины двенадцатого. В помещении подстанции выгорел щит управления на площади в половину квадратного метра, подчеркнули в ведомстве.