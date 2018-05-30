Градозащита сообщила о пожаре в усадьбе Орловых-Денисовых

В федеральном памятнике, усадьбе Орловых-Денисовых на Главной улице, 32, в Коломягах, 28 мая произошел пожар, сообщили 30 мая в группе «Любимые Коломяги». Выгорела комната охраны. Как говорят горожане, в результате возгорания здание оказалось расконсервировано. Сейчас, правда, доступ в него снова закрыт.

Экс-депутат городского парламента, а ныне председатель регионального отделения справороссов Марина Шишкина в своем блоге заявила, что уже отправила в прокуратуру и КГИОП обращения по поводу произошедшего. «Подчеркну, что в отношении здания предусмотрены охранные обязательства от 04.12.2012 года № 11451. В ходе проверок на основании задания Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры неоднократно выявлялся факт несоблюдения условий охранного обязательства со стороны ООО «БалтикСтрой» (в чьем управлении памятник сейчас находится. — Прим. ред.). В результате полного бездействия происходит ухудшение технического состояния памятника», — говорится в обращении.

В МЧС факт пожара не подтверждают.

Усадьба Орловых-Денисовых была построена в 1839-1841 годах, предположительно, по проекту архитектора Горностаева. Первым владельцем дома выступал генерал А.Н. Никитин, затем усадьба перешла его дочери, вышедшей замуж за Алексея Орлова-Денисова. После революции здание использовали как клуб и кинотеатр, потом – детский дом, а позже – как дом престарелых. Интерьеры графской усадьбы практически не сохранились. В 2017 году стало известно, что усадьбу включили в программу «памятник за рубль» и намерены передать инвесторам .