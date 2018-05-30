В Петербурге похолодает, в области ждут ночные заморозки

Привыкшим к теплому маю петербуржцам придется поежиться. В четверг, 31 мая, переменная облачность и северный ветер не дадут воздуху в городе прогреться выше +16.

Согласно прогнозу Гидрометцентура Северной столицы, осадков при этом все же не ожидается, днем синоптики обещают до +16, ночью до +9.

В ночь на 1 июня в пригородах ожидается всего +3 градуса, в некоторых районах области и вовсе возможны заморозки, до -2 градусов. Однако днем столбик термометра вновь поднимется до +20 градусов. К вечеру возможен дождь.