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30.05.2018 13:35

Кто есть кто на строительном рынке: что общего у застройщиков и чем они отличаются

Объемы строительства в Петербурге растут, предложение увеличивается, но практика показывает: покупатели так и не научились ориентироваться в огромном объеме информации. А с 1 июля вступают в силу поправки в 214-ФЗ, которые могут изменить расстановку сил на рынке недвижимости.
Кто есть кто на строительном рынке: что общего у застройщиков и чем они отличаются
Интерпресс/ТАСС

Покупая смартфон, мы располагаем куда более полной информацией, чем при выборе застройщика. О деталях телефона есть полная информация, ведь производятся они в огромных количествах по отработанной технологии. А вот о том, как и из чего строится дом, насколько комфортно в нем будет жить, потребитель зачастую не знает ничего. И в особенностях застройщика не разбирается, потому что для него все компании похожи, разница лишь в названиях. Между тем нюансов (иногда очень важных) довольно много.

Мало общего

На строительном рынке нет одинаковых компаний – это факт. По сути, общее у девелоперов только то, что они все возводят жилье.

– А потом начинаются различия: помимо количества объектов, а соответственно объемов строительства и продаж, у компаний разные технологии, разная архитектура, квартирография, планировочные решения, идеи при благоустройстве. Каждая компания стремится к индивидуальности, чтобы ее узнавали покупатели, при том уровне конкуренции, который сегодня присутствует в отдельных локациях, это очень важно, – говорит генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

Директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов напоминает еще об одном существенном отличии – область рынка, в которой работает компания. Это может быть масс-маркет, бизнес- и премиум-класс, загородное жилье. 

По-разному компании себя ведут не только разрабатывая свои проекты, но и выстраивая отношения с клиентами как на этапе продаж, так и после заключения сделки. Причем подход к качеству строительства не зависит от категории объекта. 

– В последние годы социальная ответственность застройщиков за качество выполненных работ существенно возросла, а различия проявляются лишь в конструктивных решениях, архитектуре фасадов, особенностях отделки мест общего пользования и входных групп, степени развития общественных пространств и благоустройства территории, – добавляет директор по продажам «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая. – Все больше внимания компании уделяют созданию интересных возможностей для проведения досуга и общения жителей внутри новых микрорайонов. Мы, например, организуем различные активности и массовые семейные мероприятия для жителей построенных жилых комплексов – конкурсы, спартакиады, квесты, экомероприятия и другие события.

– Спрос в строительной сфере волнообразен, и компании, которые занимаются исключительно строительством, страдают сильнее других каждый раз, когда волна идет на спад. Застройщики, входящие в состав холдингов, как, например, наша компания, имеют возможность изыскивать дополнительные ресурсы в самые тяжелые времена, – говорит заместитель генерального директора СК «Дальпитерстрой» Александр Романов.

Не знаем или не хотим знать?

Получить полную информацию о застройщике и его проектах, узнать, чем отличается компания от своих конкурентов, сегодня может любой покупатель. Ничего сложного в этом нет, было бы желание. 

– Достоверную информацию о компании и объекте строительства можно увидеть в едином реестре застройщиков – это полная база данных застройщиков, строящих жилье на территории России с привлечением средств дольщиков, – напоминает заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК «КВС» Дмитрий Сотников. – С 1 января 2018 г. застройщик обязан размещать в реестре информацию о деятельности компании, разрешениях на ввод в эксплуатацию, проектах строительства, которые возводятся с привлечением средств дольщиков. Кроме этого гражданам следует ориентироваться на репутацию, опыт и финансовую устойчивость застройщика.

Полнота полученной информации зависит только от заинтересованности покупателя.   

– Сегодня информация максимально доступна. Компании публикуют данные о себе и своих объектах строительства на сайте, в официальных сообществах в соцсетях, передают данные различным новостным порталам, – говорит Александр Романов. – Многое можно узнать, позвонив в отдел продаж и при личной встрече с менеджером. Что касается достоверности – всегда следует обращаться к официальным источникам, потому что они контролируются, как внутри компании, так и внешними надзорными органами. 

Впрочем, надо понимать, что каждая компания открыта ровно настолько, насколько она этого хочет. Это к слову о различиях. По словам Арсения Васильева, есть строители, которые готовы делиться только той информацией, которая необходима покупателю с практической точки зрения, чтобы понять, нужна такая квартира ему и его семье, или следует поискать какую-то другую. Часто такие компании предлагают жилье в самом низком ценовом сегменте, и считают, что привлекательная цена обнуляет все остальные параметры. 

– В большинстве случаев строители все-таки рассказывают о себе, о своей истории, построенных домах. И есть совсем немного компаний, которые информируют о каждом аспекте своей деятельности: подробно описывают технологию своего строительства, организовывают экскурсии на объекты, делятся причинами тех или иных решений, принимаемых в компании, комментируют важные события в отрасли, – добавляет эксперт.

Новые правила для рынка

Во второй половине 2018 года правила игры на рынке новостроек изменятся. 

– Новые правила игры могут привести к изменению расстановки сил на рынке. Спрос продолжит распределяться между крупнейшими девелоперами, предлагающими проекты с наилучшим соотношением цены и качества продукта. Для мелких и средних компаний настанут нелегкие времена, – прогнозирует Юлия Ружицкая.

В то же время генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов считает, что кардинальные изменения на рынке после 1 июля вряд ли произойдут. Большинство застройщиков запаслось разрешениями на строительство на два-три года вперед – срок перехода на проектное финансирование. 

– В связи с этим единичные проекты, которые будут реализовываться по новым правилам, хоть и усложнят работу девелоперов, но не сыграют серьезную роль в развитии отрасли. Следовательно, ухода крупных застройщиков с рынка, да и вообще каких-то глобальных изменений в ближайшее время не ожидается, – полагает Алексей Белоусов.

Хотя смена крупных игроков на рынке может произойти и без внесения поправок в 214-ФЗ. 

– На сегодняшний день в России есть пятерка крупнейших застройщиков, которые работают не первый год и имеют большие заделы по текущим и будущим проектам. Но рынок не статичен, и перемены возможны даже в верхних строчках рейтинга. Такие примеры мы знаем по опыту последних десяти лет. Одни компании уходили, одновременно с этим появлялись новые игроки и быстро попадали в десятку лидеров, – говорит Иван Носов.

Екатерина Дмитриева, для "Фонтанки.ру"


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