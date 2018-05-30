Агент Паредеса подтвердил переговоры "Зенита" и "Наполи" по переходу игрока

Томислав Эрцег, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, подтвердил информацию о том, что игрока хочет приобрести «Наполи».

– Это правда, что Леандро может вернуться в Италию. "Наполи" хочет приобрести его и ведет переговоры с "Зенитом", – цитирует футбольного агента soccer.ru.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов предложить за футболиста 30-35 млн евро. А также о том, что полузащитник футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес намерен покинуть петербургскую команду, так как он устал от России.

Напомним, «Зенит» купил Паредеса 1 июля 2017 года за 23 млн евро у «Ромы». За петербургский клуб футболист отыграл в минувшем сезоне 28 матчей в РФПЛ (4 гола, 7 передач) и 10 матчей в Лиге Европы (1 гол, 3 передачи).

Накануне главным тренером ФК "Зенит" был назначен Сергей Семак. Футбольная пресса писала, что в случае его назначения российский тренер намерен сделать ставку на соотечественников. Артём Дзюба, Александр Кокорин, Игорь Смольников, Александр Ерохин и Олег Шатов должны составить костяк команды. Кроме того, он попробует вернуть в состав сине-бело-голубых Александра Рязанцева. При этом Семак не будет пытаться удержать аргентинских футболистов «Зенита», поскольку не считает никого из них очень важным для команды.