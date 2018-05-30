С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках

1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности (Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Одно из нововведений – возможность заключения договора банковского счета с несколькими клиентами.

Открыть совместный счет смогут только физические лица (с учетом ограничений, установленных валютным законодательством).

По общему правилу права на денежные средства, находящиеся на совместном счете, будут принадлежать владельцам счета в долях, определяемых пропорционально суммам денежных средств, внесенных каждым из клиентов или третьими лицами в пользу каждого из клиентов. Иное соотношение (непропорциональность) может быть предусмотрено договором.

В случае, когда договор банковского счета заключен клиентами-супругами, права на денежные средства, находящиеся на совместном счете, будут являться их общими правами, если иное не предусмотрено брачным договором, о заключении которого клиенты-супруги уведомили банк.

Арест денежных средств на совместном счете по обязательствам одного из его владельцев в размере, превышающем установленную договором или законом долю денежных средств, принадлежащих этому владельцу, не допускается.

Особый порядок предусмотрен для случая, если договор совместного банковского счета заключен клиентами-супругами, между которыми не заключен брачный договор: арест в этом случае будет осуществляться по правилам семейного законодательства об обращении взыскания на имущество супругов по общим обязательствам супругов и по обязательствам одного из них.

Совместный счет может быть счетом в драгоценных металлах.

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