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30.05.2018 13:36

В Петербурге осуждён водитель, «угнавший» свою машину

Петербуржец Илья Рендаков, заявивший об угоне своей машины, чтобы избежать ответственности, дождался суда, сообщает 30 мая объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчину судили по статье 306, часть 1, УК РФ («Заведомо ложный донос»). Красногвардейский районный суд признал его виновным. Вынесенный приговор вряд ли можно считать строгим.

Как уже писала «Фонтанка», заявление о пропаже «Шевроле Нивы» Рендаков подал в полицию ночью 25 января. Очень быстро, всего через 12 минут, автомобиль нашли рядом с домом 25 по проспекту Испытателей. Причём следов угона выявить не удалось, зато были следы ДТП.

Тайну помогли раскрыть записи видеокамер. Во время разбирательств выяснилось, что несколько дней назад Рендаков был лишён водительского удостоверения. Вечером 24 января он выпил, сел за руль – и попал в аварию. И тут он решил схитрить: отогнал машину подальше и сочинил угон. К вечеру 25-го числа мужчина подписал явку с повинной.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, установил, что 24 января на проспекте Испытателей, 5, Рендаков сообщил в службу «02» о хищении своей машины, предварительно самостоятельно перегнав её из двора дома, – «с целью избежания привлечения к уголовной ответственности за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, со столкновением с другим ТС и за оставление места ДТП, имея умысел на совершение заведомо ложного доноса о совершении преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, выраженных в дезорганизации деятельности правоохранительных органов и служб».

На суде автомобилист признал свою вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.


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