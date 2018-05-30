Telegram рассказал о блокировке в App Store

Приложение самого нелюбимого российскими властями мессенджера Telegram больше месяца ждет обновлений в онлайн-магазине App Store. Старыми версиями вынуждены пользоваться владельцы устройств Apple по всему миру, и Роскомнадзор здесь ни при чем.

«К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления iOS-приложения глобально с середины апреля», – говорится в ответе команды мессенджера на вопрос о вступлении в силу нового регламента о защите персональных данных в Европе.

Как рассказали в разделе «часто задаваемые вопросы» на сайте Telegram, последние изменения в законе о персональных данных, который известен как General Data Protection Regulation (GDPR), в Европе вступили в силу с 25 мая, и команда мессенджера уже готова предложить некоторые изменения, но только пользователям Android.

Павел Дуров в своём Telegram-канале добавил, что Роскомнадзор к политике Apple вряд ли причастен, поскольку компания и раньше блокировала обновления. Тогда подобными методами Apple пытался заставить мессенджер избавиться от «неподобающего» контента. Само приложение в App Store доступно.

Напомним, 28 мая Роскомнадзор повторно потребовал от Apple удалить приложение из своего онлайн-магазина и не рассылать пользователям сервисные push-уведомления. Регулятор ждёт этого практически с начала блокировки мессенджера, когда первый раз потребовал вычистить Telegram из App Store и Google Play.