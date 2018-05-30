Смольный предложил три участка в центре Петербурга для колеса обозрения

Комитет по инвестициям Смольного предложил три участка в центре города для размещения колеса обозрения в Петербурге. В ближайшее время чиновники создадут 3D-эскизы планируемого аттракциона.

Как сообщила «Фонтанке» 30 мая глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, сегодня речи о колесе высотой в 170 метров, как планировалось изначально, не идет.

«Обсуждаются варианты высотности от 140 метров и ниже. В настоящий момент совместно с инвестором рассматриваются 3 основные локации – Петровская набережная, Английская набережная, Университетская набережная», – отметила она.

По словам Бабюк, план мероприятий в рамках реализации проекта оговаривается с ЮНЕСКО, но окончательное решение по выбору участка для его расположения будут принимать комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания, комитет по градостроительству и архитектуре, комитет по охране памятников (КГИОП), а также Совет по сохранению культурного наследия Петербурга. Предполагается, что 3D-модели аттракциона будут готовы не позднее июля.

Отметим, что ранее на портале комитета провели голосование, предложив горожанам самим выбрать место для колеса. Большинство жителей высказались за парк 300-летия, однако этот вариант не понравился инвестору из-за близости "Лахта Центра". В Смольном предложили для строительства аттракциона намывные территории Васильевского острова, однако и это место не подошло.

Ранее планировалось, что стоимость проекта составит порядка 9,5 млрд рублей. Помимо самого колеса, инвесторы хотели построить рядом гостиницу на 150 номеров (3–4 звезды), торговый комплекс и «креативное пространство». Для всего этого потребуется участок в 3,2 гектара.