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30.05.2018 13:00

Под Читой скорая перевернулась, ударив мотоцикл, и попала под тягач. Есть жертвы

Тяжёлое ДТП произошло минувшей ночью в Забайкальском крае. Столкнулись карета скорой медицинской помощи, ехавшая в больницу, мотоцикл и большегруз. Погибших трое, в том числе пациент.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, это случилось около 1 часа ночи 30 мая на федеральной автодороге Иркутск – Чита, недалеко от станции Лесной городок. По предварительной версии, водитель скорой («Форд Транзит») ударил попутный мотоцикл «Иж Юпитер 4», у которого не работали световые приборы. От удара скорая опрокинулась набок и по касательной врезалась во встречный грузовик «Рено Премиум».

23-летний мотоциклист, местный житель, и его пассажирка-девушка скончались на месте. Личность девушки устанавливается. В скорой погиб пациент, которого везли в медицинское учреждение, и пострадала пассажирка – у неё врачи нашли перелом предплечья и ушибы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Читинскому району, инспекторы ДПС.

Под Читой скорая перевернулась, ударив мотоцикл, и попала под тягач. Есть жертвы

Фотографии с места ДТП разместил портал «Русские дороги».


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