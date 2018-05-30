Губернатор Алтая попросился в отставку

30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе совещания регионального правительства объявил о своем решении сложить полномочия, сообщает официальный сайт властей Алтая.

«Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с просьбой о моей отставке. Это решение принято совершенно добровольно и осознанно. Вы знаете, что по инициативе главы нашего государства сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти, в первую очередь речь идет об исполнительной ветви. В обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация и обновление состава высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться к президенту с указанным выше заявлением", – заявил он.

"По информации, которой я располагаю, решение президента Российской Федерации по моему заявлению может быть принято в течение текущего рабочего дня, и, по установленному порядку, одновременно с этим принимается решение о назначении временно исполняющего губернатора, председателя правительства Алтайского края", – добавил он.

Официального указа главы государства об отставке Карлина пока нет на сайте Кремля.

Напомним, в последние дни сменилось руководство нескольких российских регионов. В отставку ушли губернаторы Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской и Магаданской областей.