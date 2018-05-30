Минтранс аннулировал лётный сертификат "Саратовских авиалиний"

Министерство транспорта России 30 мая аннулировало лётный сертификат "Саратовских авиалиний", сообщает ведомство на своем официальном сайте.

"По результатам внеплановых проверок, организованных Росавиацией после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 АО «Саратовские авиалинии», в соответствии с Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний, 30 мая 2018 года у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта. Авиакомпания продемонстрировала формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании", – говорится в сообщении министерства.

Сегодня утром состоялось заседание оперативного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО «Саратовские авиалинии». В заседании участвовали представители Минтранса России, Росавиации, компании «Саратовские авиалинии», других перевозчиков. Сегодня уже организован вывоз всех пассажиров «Саратовских авиалиний» из Антальи. По состоянию на 09.00, все пассажиры вылетели без задержек в Самару, добавляет ведомство.

Оно указывает, что маршрутная сетка «Саратовских авиалиний» состояла из 18 регулярных направлений. "С авиакомпаниями "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "ЮВТ АЭРО", "РусЛайн", "НордСтар", "Северный Ветер", "Якутия", "Ямал", "РедВинг" и "Нордавиа" ведется работа по организации дополнительных рейсов для осуществления перевозок пассажиров «Саратовских авиалиний» до пунктов назначения. Наиболее востребованными направлениями являются Москва – Саратов и Санкт-Петербург – Саратов", – сообщает министерство.

Перевозки пассажиров планируется осуществлять на рейсах авиакомпаний – дублеров «Саратовских авиалиний» до 13 июня включительно, так как на этот период приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Остальным пассажирам будет предоставлена возможность сдать в том числе и невозвратные билеты.

Накануне "Саратовские авиалинии" объявили об отмене всех рейсов с 30 мая.

Претензии к «Саратовским авиалиниям» появились после катастрофы Ан-148 в Подмосковье 11 февраля 2018 года. В марте Росавиация приостановила полеты компании до 27 апреля. На следующий день она возобновила деятельность под брендом Ivolga Airlines. Из Петербурга она летала в Саратов, Ижевск, Киров и Нарьян-Мар.