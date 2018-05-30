СМИ: Браудера отпустили из испанской полиции спустя час после задержания

Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер, задержанный в Испании по запросу России, уже отпущен.

Как сообщает 30 мая агентство «Блумберг», финансист пробыл в отделе полиции не больше часа. По данным журналистов, срок действия ордера на арест Браудера истек.

Напомним, сегодня утром сам основатель Hermitage Capital написал в «Твиттере», что задержан в Мадриде по запросу РФ в Интерпол.