СМИ: Браудера отпустили из испанской полиции спустя час после задержания
Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер, задержанный в Испании по запросу России, уже отпущен.
Как сообщает 30 мая агентство «Блумберг», финансист пробыл в отделе полиции не больше часа. По данным журналистов, срок действия ордера на арест Браудера истек.
Напомним, сегодня утром сам основатель Hermitage Capital написал в «Твиттере», что задержан в Мадриде по запросу РФ в Интерпол.
Справка:
Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти.
Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Ранее по тому же делу был осужден деловой партнер Браудера Иван Черкасов — ему дали заочно восемь лет колонии и также штраф в 200 тысяч.
Это уже второй заочный приговор главе фонда Hermitage Capital. Первый был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.