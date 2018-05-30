Правила жизни и футбола Сергея Семака

11 Болельщики

Фанаты – это тот антураж, который украшает футбол. Мы говорим о фанатизме как о правильном и достойном поведении болельщиков, когда они действительно переживают за команду, за её результаты. А когда фанат ведёт себя неадекватно, к нему приходит футболист и говорит: "Нам же сейчас засчитают техническое поражение за поведение", а он в ответ: "Да пошли вы, мне вообще плевать!", наверное, это всё-таки не есть хорошо. Но такая категория – она очень малочисленна. Бывает, эмоции зашкаливают, бывает, все мы ругаемся, все мы выплёскиваем, но переживать за свою команду всегда нужно.