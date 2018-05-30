Правила жизни и футбола Сергея Семака

1 Золотая медаль в школе
Ничего сложного не было. Мне просто повезло – я из той категории людей, кому учеба дается легко. Мне очень нравились точные науки – любимыми предметами были алгебра и геометрия. Видимо, все потому, что у нас был отличный учитель по математике. Но увлекался я в меру – на физико-математический факультет все-таки не стал поступать.
2 Православие
Единственным проводником православия в детстве была моя бабушка, с которой я проводил много времени и которую очень-очень любил. Она учила меня. Утренняя и вечерняя молитва – это было её очень строгое правило. Она вела практически монашеский образ жизни, только в миру. Я никогда не видел её ни злой, ни кричащей. Только доброта, любовь, трудолюбие и смирение невероятное. И для меня это такой пример, который всегда стоит у меня перед глазами.
3 Семья
Моё видение – это большая семья, много детей, и, естественно, самое важное, на мой взгляд, это уважение друг к другу, воспитание детей. Проблемы есть у всех. Я не могу сказать, что у нас семья, где нет никаких проблем, нет никаких ссор. Бывает всякое, но пока как-то справляемся и пытаемся двигаться вперёд и в воспитании, и во взаимоотношениях.
4 Воспитание детей
Можно, конечно, и по попе шлепнуть. Я очень переживаю, когда приходится так делать. Хотя понимаю, что в этом ничего такого нет, если идет на благо воспитания. А воспитание – это уважение и приобретение качеств, с которыми человек потом пойдет по жизни. Они закладываются именно в детстве. Если кто-то стал беспредельщиком, то это беда родителей – в детстве они не нашли способа, как правильно воспитать.
5 Одежда
Хорошая рубашка может стоить тысяч 10. Больше – дорого. Но и за полторы-две возьму без проблем. Просто нужны некоторые базовые вещи, которые служат долго. Вот у меня есть куртка, которой уже четыре года. Может, она была дороже, чем в той же Zara, но при этом и носится в пять раз дольше.
6 Бесков
Я смотрел на Бескова с мальчишеским обожанием и старался не пропустить ни одного его слова. Константин Иванович Бесков убеждал нас относиться к мячу, в том числе и на тренировках, как к живому существу, очень бережно. "В футболе нет мелочей", – не уставал повторять Бесков. И я запомнил это на всю жизнь, как таблицу умножения.
7 Голландия
Я мог оказаться в Голландии по-серьезному. В 1996 году я подписал с «Фейенордом» личный контракт. Играли в Роттердаме еврокубковый матч, и после него мне предложили переехать в Голландию. Тогда многие молодые игроки уезжали из России, и у меня тоже было желание посмотреть, попробовать. Но клубы не смогли договориться о сумме трансфера, и сделка сорвалась.
8 Победа над "Барселоной" в составе "Рубина"
Больше всех радовался Макбет Сибайя. Говорил: «Теперь о России знают не два слова, а три: перестройка, водка и «Рубин». «Все были счастливы, все вдруг поняли, что нет ничего невозможного. Ну а потом в аэропорту нам показывали большие пальцы болельщики «Реала», говорили: «Молодцы, молодцы!». С другой стороны, мы понимали – это локальный успех, мы ниоткуда «Барсу» не выбили и она наверняка пройдет дальше.
9 Штрафы за мат в Уфе
Это минимальные штрафы, 5 тысяч рублей, которые дисциплинируют игроков и одновременно носят немного юмористический характер. Нет стремления кого-то наказать или обидеть. Цель - стимулировать к сознательности.
10 Журналисты
Считаю, что беседы с журналистами – это часть работы. Я не стремлюсь к тому, чтобы обо мне как можно больше писали в газетах, но отдаю себе отчёт в том, что зачастую впечатление о человеке формируется под влиянием того, что о нём пишут. Заметки могут быть субъективными. Интервью же помогают людям составить мнение об игроке, выработать своё отношение к нему.
11 Болельщики
Фанаты – это тот антураж, который украшает футбол. Мы говорим о фанатизме как о правильном и достойном поведении болельщиков, когда они действительно переживают за команду, за её результаты. А когда фанат ведёт себя неадекватно, к нему приходит футболист и говорит: "Нам же сейчас засчитают техническое поражение за поведение", а он в ответ: "Да пошли вы, мне вообще плевать!", наверное, это всё-таки не есть хорошо. Но такая категория – она очень малочисленна. Бывает, эмоции зашкаливают, бывает, все мы ругаемся, все мы выплёскиваем, но переживать за свою команду всегда нужно.
12 Футбол Семака
На данный момент нет футбола Сергея Семака, есть возможности команды, и мы из имеющихся игроков пытаемся выстраивать боеспособный коллектив, который будет играть и побеждать.