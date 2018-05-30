«Аэрофлот» в первом квартале увеличил выручку, но показал убыток

Группа «Аэрофлот» впервые отчиталась по международным стандартам финансовой отчетности по итогам квартала. За январь – март 2018 года выручка компании увеличилась по сравнению с тем же периодом 2017 года на 8,5%, до 111,9 млрд рублей.

На регулярных перевозках «Аэрофлот» заработал 91,1 млрд рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее. В компании связали это с ростом пассажиропотока. По итогам первого квартала группа «Аэрофлот» перевезла 11 млн человек, что 6,6% больше, чем в январе – марте 2017 года.

Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 18,9%, до 5 789 млн рублей. Грузовые перевозки принесли компании 3 778 млн рублей, показав рост на 11,8%. Несмотря на рост выручки, «Аэрофлот» сработал в минус. Чистый убыток группы в первом квартале 2018 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении и достиг 11,5 млрд рублей.

Первый квартал – наиболее слабый сезон в российской авиации, пояснил Шамиль Курмашов, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот». Более низкий, чем в третьем и четвертом квартале, пассажиропоток делает полеты менее доходными. Кроме того, «Аэрофлот» увеличил расходы на лизинг новых воздушных судов и вознаграждения летного состава. Все это привело к снижению финансового результата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компенсировать потери «Аэрофлот» рассчитывает во время высокого сезона, в частности предстоящего чемпионата мира по футболу.

В 2017 году чистая прибыль группы «Аэрофлот» по РСБУ выросла на 21,7%, составив 28,4 млрд рублей. Ранее совет директоров компании предложил направить на дивиденды 50% этого дохода.