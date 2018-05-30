В Петербурге банкротят «корпорацию Роснефтегаз», которой руководит близкий родственник экс-прокурора Ямала

ООО «Корпорация «Рост нефти и газа» («корпорация Роснефтегаз») стала ответчиком по иску о банкротстве в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Компания владеет сетью АЗС в ЯНАО, а руководит ей близкий родственник экс-прокурора округа.

Как следует из картотеки суда, иск, поданный ООО «Геодезический и кадастровый сервис» из Нового Уренгоя, был зарегистрирован 25 мая. Размер исковых требований в карточке дела не раскрывается. Однако ранее компания добилась в арбитраже ЯНАО выплаты более 2,7 млн рублей задолженности за оказанные услуги по реализации недвижимости, осуществлению геодезических, землеустроительных и кадастровых работ.

ООО «Корпорация «Роснефтегаз» основана в 1988 году и действует на территории ЯНАО как многопрофильная холдинговая структура. Из описания в официальной группе корпорации следует, что она осуществляет грузовые железнодорожные перевозки (собственный вагонный и маневровый парк), оказывает услуги по перевалке нефтепродуктов и метанола на своих производственных нефтебазах, строит здания и сооружения промышленного и жилого назначения, а также владеет развитой сетью АЗС. Кроме того, в корпорацию входят гостиница «Уренгой» в Новом Уренгое, отель «Полярный», Центр восстановительной медицины, турагентство, а также ЧОП и ООО «Пожарная часть». В 2018 году корпорация была перерегистрирована из ЯНАО в Петербург.

Бенефициаром корпорации, по данным СПАРК-Интерфакс, является бизнесмен Олег Ситников. А руководит ей близкий родственник экс-прокурора Ямала Николая Ветюгова. В начале года местные СМИ писали, что в ЯНАО прошли обыски в доме Ситникова по делу об уклонении от уплаты налогов на полмиллиарда рублей.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.