Движение по Фонтанке перекрыл «портал в ад»

Из-за крупного провала асфальта с утра 30 мая перекрыто движение по набережной реки Фонтанки на участке от Измайловского проспекта в сторону Лермонтовского проспекта в центре Санкт-Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сообщение о дефекте на трубопроводе диаметром 300 мм на набережной Фонтанки, 122 (угол с Измайловским), поступило в 7:50. Специалисты предприятия выполнили пробное отключение, после чего на проезжей части просел асфальт.

Сейчас на месте работает бригада. Мастера ищут способ отключить от водоснабжения как можно меньше домов, будет использован временный водопровод.

Судя по фотографиям в соцсетях, провал достигает в диаметре пары метров, пользователи соцсетей назвали его «порталом в ад». Примерно в метре от него стоит припаркованный автомобиль.

Отметим также, что в настоящее время идут работы на участке набережной Фонтанки от Московского до Лермонтовского проспектов. По данным ГАТИ, ордера на этот участок выданы компании «Пилон» (установка временного ограждения) и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с 25 мая, на ограничение движения при устранении аварии.