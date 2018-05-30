Полёт дрона над Крестовским привел студентов в полицию

Поездкой в отдел полиции закончилось для молодых людей развлечение с квадрокоптером рядом со стадионом «Санкт-Петербург». До тотального запрета полетов беспилотников остаются считаные дни, но и без него летать над городом позволено не всем.

Как стало известно «Фонтанке», 29 мая третьекурсников Санкт-Петербургского института культуры подвел квадрокоптер DJI Mavik Pro, который можно свободно купить за сумму не дороже 80 000 рублей. Запускали его молодые люди на Футбольной аллее, в трехстах метрах от стадиона «Санкт-Петербург». Там же они и попались полицейским, которые проводили их в 71 отдел за несанкционированную эксплуатацию беспилотного летательного аппарата. С Мончегорской улицы третьекурсников отпустили под обязательство о явке.

Связанный с чемпионатом мира по футболу запрет на полеты гражданских беспилотников над Петербургом начнёт действовать с 1 июня, но и до мундиаля перед запуском квадрокоптеров необходимо было заглядывать в Воздушный кодекс РФ, Федеральные правила использования воздушного пространства и Кодекс об административных правонарушениях.