Матвиенко пригласит Цукерберга выступить перед Советом Федерации

Совет Федерации пригласит создателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, сообщила 30 мая спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Сможет он приехать или нет – это второй вопрос. Но в любом случае я бы поддержала предложение о его приглашении на одно из наших заседаний в «часе эксперта», – уточнила она на заседании Совета Федерации.

Предложение пригласить основателя Facebook высказал сенатор от Владимирской области Антон Беляков. Валентина Матвиенко согласилась, что выступления международных экспертов будут актуальны.

Напомним, в апреле Марк Цукерберг выступил на слушаниях в конгрессе США в связи со скандалом из-за утечки персональных данных пользователей Facebook. В мае он выступил перед депутатами Европарламента в Брюсселе.

В 2012 году Марк Цукерберг приезжал в Россию. Он встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым и выступил перед студентами МГУ.

Ранее Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой на территории России в случае, если компания не выполнит закон о хранении персональных данных.