"Рубин" поздравил Сергея Семака с назначением в "Зенит"

ФК "Рубин" в Твиттере 30 мая поздравил бывшего капитана команды Сергея Семака с назначением на пост главного тренера "Зенита".

"Поздравляем экс-капитана «Рубина» Сергея Богдановича Семака с назначением на пост главного тренера", – написано в сообщении.

Поздравляем экс-капитана «Рубина» Сергея Богдановича Семака с назначением на пост главного тренера @zenit_spb! pic.twitter.com/GPYlxLOQbt — «Рубин» Казань (@fcrk) 30 мая 2018 г.

Семак выступал за "Рубин" с 2008 по 2010 год, в составе которого выиграл два титула чемпиона России, также завоевал Суперкубок России. С 2010 по 2013 год он выступал за "Зенит", после чего до 2016 года работал в тренерском штабе сине-бело-голубых. С 2016 по 2018 год он возглавлял "Уфу", выведя команду из Башкортостана в Лигу Европы.

Соглашение 42-летнего специалиста с сине-бело-голубыми было подписано накануне, оно рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год. Семак уже встретился с фанатами клуба, они пообещали ему полную поддержку в трудовой деятельности.