ЦБ РФ: Россияне ждут роста инфляции

Инфляционные ожидания россиян в мае текущего года выросли до 8,6%. Об этом сообщается на сайте Банка России 30 мая.

Мегарегулятор финансового рынка страны уточняет, что рост инфляционных ожиданий был ожидаемым на фоне увеличения волатильности курса рубля и роста стоимости бензина.

«В мае 2018 года прямая оценка ООО «инФОМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, скорректировалась вверх до уровня марта 8,6% в мае по сравнению с 7,8% в апреле», — заявили в ЦБ РФ.

Напомним, что 21 мая первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что регулятор в начале июня уточнит прогноз по инфляции на текущий год. «Наш прогноз, что инфляция постепенно, по мере исчерпания краткосрочных и чуть более долгосрочных факторов, будет возвращаться назад к 4%. В начале июня будем пересматривать прогноз, но в принципе мы видим, что инфляция к концу года составит между 3-4%, постепенно приближаясь к 4%», — сказала Юдаева.

В России за последнюю неделю заметно выросли цены на бензин. Стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 76 коп. — до 40,76 руб. за литр. Стоимость АИ-95 выросла на 79 коп. — 43,6 руб. за литр. Цена на дизельное топливо увеличилась на 79 коп. — до 43,65 руб. за литр.

Цены на бензин в Северной столице за последние два месяца выросли почти на 4%.