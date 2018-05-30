«Пассаж» после пожара работает в обычном режиме
Петербургский «Пассаж» после пожара работает в обычном режиме, сообщили «Фонтанке» 30 мая в пресс-службе владельца здания Jensen Group.
По данным компании, ущерба торговым помещениям, оборудованию и товару нанесено не было.
«Сработали все противопожарные системы (пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление)», – прокомментировали в Jensen Group.
Причина возгорания пока не установлена. Сумму ущерба, нанесенного техническому помещению, определят страховщики.
В Jensen Group подчеркнули, что место пожара было изолировано от помещений с пребыванием людей.
«В целях максимального обеспечения безопасности была оперативно проведена эвакуация посетителей и сотрудников из всех помещений здания», – рассказали в компании.
Пожар в «Пассаже» произошел вечером 29 мая. По данным «Фонтанки», огонь появился около 19:45 в техническом помещении на крыше здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В борьбе с возгоранием задействовали 28 единиц техники и 127 человек. Пожар потушили к 22:25, пострадавших нет.
Справка:
Здание на Невском проспекте, 48, построено в середине XIX века архитектором Рудольфом Желязевичем. Во времена царской России здесь находился банк, потом концертный зал, где с лекциями выступали Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чернышевский. В 1961 году в здании открыли первый в СССР универмаг для женщин. С 2011 года «Пассаж» принадлежит фонду Jensen Group.