Петербургский «Пассаж» после пожара работает в обычном режиме, сообщили «Фонтанке» 30 мая в пресс-службе владельца здания Jensen Group.

По данным компании, ущерба торговым помещениям, оборудованию и товару нанесено не было.

«Сработали все противопожарные системы (пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление)», – прокомментировали в Jensen Group.

Причина возгорания пока не установлена. Сумму ущерба, нанесенного техническому помещению, определят страховщики.

В Jensen Group подчеркнули, что место пожара было изолировано от помещений с пребыванием людей.

«В целях максимального обеспечения безопасности была оперативно проведена эвакуация посетителей и сотрудников из всех помещений здания», – рассказали в компании.

Пожар в «Пассаже» произошел вечером 29 мая. По данным «Фонтанки», огонь появился около 19:45 в техническом помещении на крыше здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В борьбе с возгоранием задействовали 28 единиц техники и 127 человек. Пожар потушили к 22:25, пострадавших нет.