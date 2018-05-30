Европротокол станет выгоднее. ГИБДД напоминает, как его оформлять

В пятницу, 1 июня, вступят в силу изменения в процедуре оформления ДТП по европротоколу, то есть в упрощённом порядке. Центробанк, выступающий регулятором рынка страховых услуг, утвердил изменения в правила ОСАГО, увеличив лимит выплат до 100 тысяч рублей вместо нынешних 50 тысяч, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В связи с этим Госавтоинспекция с помощью инфографики напоминает, в каких ситуациях не обязательно вызывать ГИБДД на место аварии, и как правильно оформить европротокол.

Для смартфонов разработано приложение «ДТП, Европротокол».

В настоящее время в России в упрощённом порядке оформляется около 30% ДТП.