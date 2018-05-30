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30.05.2018 11:24

В Петербурге раздадут белые цветы

В Международный день защиты детей в Северной столице вновь пройдет благотворительная акция «Белый цветок», организованная Детским хосписом.

1 июня волонтеры хосписа будут дарить жителям и гостям города белые цветы, созданные руками петербургских школьников. Горожане и гости города смогут принять участие в акции и оставить пожертвование в помощь тяжелобольным детям. Собранные средства будут направлены на оборудование, медикаменты и на много другое, на все, что сможет улучшить качество жизни ребенка в такое непростое время, для него и его семьи.

Благотворительная акция «Белый цветок» пройдет в 40 точках у станций метро, а также на территории парка развлечений «Диво Остров» с 11 до 19 часов. Кроме того, для гостей мероприятия будет организован концерт творческих коллективов и мастер-классы по изготовлению цветов.

Акция «Белый цветок» является возрождением традиций благотворительности, существовавших в России до революции. Члены царской семьи ежегодно участвовали в акции, изготавливали вещи для благотворительных базаров и продавали цветы в помощь неизлечимо больным. До революции праздник «Белого цветка» пользовался большой популярностью, в нем принимали участие десятки тысяч людей, эта традиция продолжается и в наши дни.


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В ЖК «ЗимаЛето» открылся «Центр семейной адаптации»

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