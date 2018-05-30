Любовный треугольник на Типанова закончился 8 годами строгого режима

8 лет в колонии строгого режима проведет уроженец Узбекистана за устранение своего соперника. Конкуренты дрались у порога квартиры своей возлюбленной в Московском районе Петербурга.

«Фонтанка» уже рассказывала об этом происшествии. Пути местного жителя, 32-летнего Эдуарда, и 25-летнего Абдусаттора Икромова пересеклись 9 декабря 2017 года в парадной на улице Типанова, 36. Там жила Алеся — бывшая жена петербуржца и возлюбленная иностранца. Спор о том, «с кем хочет остаться» женщина, перерос в оскорбления и драку. Занимавшийся рукопашным боем младший участник потасовки имел преимущество: нанесенный им удар в висок конкуренту оказался смертельным.

Дело расследовали по части 4 статьи 111 УК РФ. Икромов вину признал. Его приговорили к восьми годам в ИК строгого режима. Также он должен возместить более 800 тысяч морального вреда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 844 684 рубля.