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30.05.2018 11:11

ЗакС Петербурга попросит ЦИК наказать члена Горизбиркома Зацепу

Законодательное собрание Петербурга обратится в Центральную избирательную комиссию с просьбой дать оценку действиям члена Горизбиркома Олега Зацепы. Как утверждают депутаты, он, вопреки коллегиальному решению ГИК, попытался отозвать апелляционную жалобу по иску о формировании избиркома Владимирского муниципального округа из городского суда.

С письмом в ЦИК предложил обратиться депутат от «Партии Роста» Максим Резник, сообщает корреспондент "Фонтанки" 30 мая из Мариинского дворца. «Не могу употреблять термин мошенничество, но термин шулерство здесь уместен. Масштаб произошедшего не большой, но важен принцип», – отметил он, выступая с трибуны городского парламента.

По словам Резника, он не утверждает, что Олег Зацепа действовал по просьбе главы Горизбиркома Виктора Панкевича, а тот – вице-губернатора Константина Серова и главы Центрального района Андрея Хлуткова. Депутат от «Единой России» Юрий Гладунов заявил, что, напротив, не исключает участие в этом процессе главы комитета по территориальному развитию Игоря Князева. «Необходимо провести публичную проверку руководства комиссии», – заявил Глазунов.

Ранее городская избирательная комиссия в связи с обращением юриста и члена ГИКа Олега Зацепы об отзыве апелляции по формированию ИКМО решила вынести ему дисциплинарное взыскание. Как предлагают депутаты, свою оценку действиям юриста должны дать и в ЦИКе, в том числе и тому факту, что Зацепа является одновременно и штатным юристом, и членом коллегиального округа.

Постановление об обращении в ЦИК приняли в первом чтении, второе отложили на 2 недели.

Отметим, что в Центральном районе уже почти год конфликтуют районные власти и представители «Единой России». В рамках борьбы ведутся проверки муниципалитетов Контрольно-счетной палатой. Также в преддверии муниципальных выборов 2019 года стороны спорят о формировании местных избирательных комиссий.


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