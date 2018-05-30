На Приморском проспекте дымила подстанция

Дымовая завеса рядом с трансформаторной подстанцией у метро «Черная речка» встревожила петербуржцев утром 30 мая. В «Ленэнерго» утверждают, что на этот раз дым – без огня.

Как сообщили очевидцы, клубы дыма на Приморском проспекте, 3, заметили около половины одиннадцатого. В городском ГУ МЧС подтвердили, что горит трансформаторная будка. Однако в «Ленэнерго» возгорание опровергли: дым был без огня.

«Поскольку возгорания не было, работа пожарного расчета не потребовалась. Работы по запитыванию потребителей будут завершены в ближайшее время», – рассказали в пресс-службе.

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Сейчас специалисты осматривают оборудование и выясняют причины сбоя. Восстановить электроснабжение в Приморском районе требуется в 4 домах. Чтобы не оставлять горожан без света, электроснабжение организуют по резервной схеме.

Последствия сбоя в работе трансформаторной подстанции 6 кВ уже заметили на пересечении Торжковской и Сердобольской улиц. Там, по словам читателей, из-за отсутствия электричества не работают мойка и заправка Shell.