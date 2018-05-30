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30.05.2018 11:19

На КАД закроют несколько съездов

На КАД в Петербурге продолжают перекрывать съезды, настал черёд развязки с Гостилицким шоссе (дорога Петродворец – Кейкино). Работы проводятся по ночам.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 часов 30 мая до 6 часов 31 мая будут полностью закрыты три съезда:

  • с внутреннего кольца в сторону деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти;
  • с внешнего кольца в Санкт-Петербург в сторону Петергофа;
  • из Санкт-Петербурга c Гостилицкого шоссе на внутреннее кольцо.

На КАД закроют несколько съездов

Ограничения вводятся в связи с работами по восстановлению технических средств организации дорожного движения на развязке, их выполнит ООО СПК «Зелёный город».

О закрытии водителей предупредят с помощью табло и знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтирована световая сигнализация.


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