В Испании задержали Уильяма Браудера по запросу России в Интерпол

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер задержан в Испании 30 мая. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Браудера, его задержала полиция Мадрида по запросу России в Интерпол. Сейчас его везут в полицейский участок.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти.

Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил находящегося за границей главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Ранее по тому же делу был осужден деловой партнер Браудера Иван Черкасов — ему дали заочно восемь лет колонии и также штраф в 200 тысяч.

Браудеру инкриминировали организацию преднамеренного банкротства компании «Дальняя степь» (была ликвидирована в 2006 году решением арбитражного суда), а также уклонение от налогов этой фирмой на сумму около 3,3 млрд рублей в 1996-2005 годах. Гендиректором компании был сам Браудер. По мнению следствия, «Дальняя степь» была «фирмой-пустышкой», в ее штате числились только инвалиды, что позволяло получать налоговые льготы.

Это уже второй заочный приговор главе фонда Hermitage Capital. Первый был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Напомним, Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль на полмиллиарда рублей. Соратники юриста уверяли, что ему удалось выявить схему хищения через налоговые 5,4 млрд рублей из российского бюджета, а в СИЗО Магнитского якобы избили и оставили без надлежащей медицинской помощи. Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магницкого», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти