В Испании задержали Уильяма Браудера по запросу России в Интерпол

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер задержан в Испании 30 мая. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Браудера, его задержала полиция Мадрида по запросу России в Интерпол. Сейчас его везут в полицейский участок.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd

— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.