У должницы в Петербурге арестовали «Порше». Муж и «структуры» не помогли

Судебные приставы мобильной группы «Поток» в Петербурге арестовали спортивный автомобиль премиум-класса, хозяйка которого игнорировала решение суда об уплате транспортного налога. Дама при общении с приставами повела себя анекдотично: позвонила мужу и угрожала вызвать «серьёзные структуры». Поучительную историю рассказывает 30 мая пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Во время совместного рейда с сотрудниками налоговой службы в Московском районе аппаратно-программный комплекс «Поток-Д» сработал на проезжающий мимо «Порше Панамера». Как выяснилось, дорогой спорткар принадлежит молодой женщине. Она хоть и катается (притом, что нигде не работает), а транспортный налог не платит, и у неё накопился долг в размере 50 тысяч рублей. Суд обязал её заплатить, но это не подействовало. Данные машины занесли в базу, после чего она попалась на одной из центральных магистралей города.

Приставы тоже не убедили автомобилистку. Она категорически отказывалась погашать долг, несмотря на перспективу добираться домой без машины. Не переставая возмущаться, женщина вызвала на место своего супруга и пообещала, что к нему присоединятся «более серьёзные структуры».

Муж, видимо, осознал ситуацию. «Панамеру» отправили на штрафстоянку, говоря языком приставов, «в интересах исполнения судебного решения в пользу федерального бюджета». На следующий день долг был погашен, а судебному приставу Красносельского РОСП, где ведётся данное исполнительное производство, предъявили подтверждающие квитанции. Теперь яростной автолюбительнице (или её супругу) придётся оплатить стоянку и исполнительский сбор.

С начала 2018 года судебные приставы мобильной группы «Поток» взыскали с водителей около 1 миллиона рублей задолженностей по транспортному налогу в пользу федерального бюджета.