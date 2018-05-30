Сдача ЖК «Охта-Модерн» переносится еще на полгода

Долгострой «Охта-Модерн» на Большеохтинском проспекте в Петербурге сдадут, в лучшем случае, летом 2019-го года. Компания «Питер-Констракшн» так и не смогла подписать договор о достройке дома с «Группой ЛСР».



Перспективу достройки «Охта-Модерна» 25 мая обсуждали в комитете по строительству, пишут в соцсетях дольщики. «Группа ЛСР» сообщила, что готова взять на себя подготовку документации и площадки к строительству. Холдинг предложил подписать договор на 77,5 млн рублей со своей «дочкой» – компанией «Смольный квартал».

Вторую сторону – директора и арбитражного управляющего «Питер-Констракшн» – предложение «Группы ЛСР» не устроило. До президентских выборов, в феврале, дольщикам обещали, что холдинг достроит дом. Стороны даже согласовали условия. «За несколько часов до мероприятия нам представили совершенно новый договор», – говорит арбитражный управляющий Владимир Полуянов.



В «Группе ЛСР» не раскрыли причину изменения планов. «Специалисты компании перешли к проектной стадии, которую планируется завершить к сентябрю. Затем намечена государственная экспертиза, после которой выяснится стоимость достройки объекта», – пояснили в пресс-службе холдинга.



Уже после совещания в комитете, 28 мая, суд признал компанию «Питер-Констракшн» банкротом. Теперь любой договор застройщик может заключить только по итогам открытого конкурса и после одобрения сделки собранием кредиторов – компаний и дольщиков. Владимир Полуянов планирует объявить конкурс на поиск подрядчика для достройки домов.