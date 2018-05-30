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Недвижимость
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30.05.2018 10:45

Сдача ЖК «Охта-Модерн» переносится еще на полгода

Долгострой «Охта-Модерн» на Большеохтинском проспекте в Петербурге сдадут, в лучшем случае, летом 2019-го года. Компания «Питер-Констракшн» так и не смогла подписать договор о достройке дома с «Группой ЛСР».
 
Перспективу достройки «Охта-Модерна» 25 мая обсуждали в комитете по строительству, пишут в соцсетях дольщики. «Группа ЛСР» сообщила, что готова взять на себя подготовку документации и площадки к строительству. Холдинг предложил подписать договор на 77,5 млн рублей со своей «дочкой» – компанией «Смольный квартал».

Вторую сторону – директора и арбитражного управляющего «Питер-Констракшн» – предложение «Группы ЛСР» не устроило. До президентских выборов, в феврале, дольщикам обещали, что холдинг достроит дом. Стороны даже согласовали условия. «За несколько часов до мероприятия нам представили совершенно новый договор», – говорит арбитражный управляющий Владимир Полуянов.
 
В «Группе ЛСР» не раскрыли причину изменения планов. «Специалисты компании перешли к проектной стадии, которую планируется завершить к сентябрю. Затем намечена государственная экспертиза, после которой выяснится стоимость достройки объекта», – пояснили в пресс-службе холдинга.
 
Уже после совещания в комитете, 28 мая, суд признал компанию «Питер-Констракшн» банкротом. Теперь любой договор застройщик может заключить только по итогам открытого конкурса и после одобрения сделки собранием кредиторов – компаний и дольщиков. Владимир Полуянов планирует объявить конкурс на поиск подрядчика для достройки домов.

Справка:

Два корпуса на Большеохтинском должны были сдать еще в 2005 году, тогда их строил "ИВИ-93", впоследствии обанкротившийся. После этого на площадку зашел "Балтжилинвест",которого сменил "Питер Констракшн".


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