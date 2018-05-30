Молодая пара из Белоруссии потребовала 3 млн рублей за фото обнаженного стоматолога

Двое молодых людей задержаны за вооруженный разбой на петербургского врача. Однако, начались у него хлопоты со знакомства с красивой девушкой. Свидание перетекло в квартиру, куда «случайно» нагрянула неприятность. Схема старая, а вот насильно фотографировать жертву в голом виде – инновация.

По информации «Фонтанки», 29 мая оперативниками управления уголовного розыска Петербурга и Красногвардейского района были задержаны двое граждан Белоруссии. Молодому человеку – 21 год, а его приятельнице – 25. Обоим вменяют разбойное нападение в квартире, принадлежащей петербургскому врачу. Это произошло 19 мая и в тот день потерпевший лишился 15 тысяч рублей, после того как на него юноша наставил пистолет.

Все же, по данным «Фонтанки», это было не банальное нападение.

Как стало известно нашему изданию, незадолго до этого петербуржец познакомился с девушкой, поужинал в с ней в ресторане, позвал к себе домой, а она не отказалась. В квартире же все пошло по другому сценарию.

Красавица открыла дверь своему знакомому, тот вошел с оружием, запугал, отобрал 15 тысяч рублей, после чего заставил раздеться и сфотографироваться вместе с прелестной незнакомкой.

За нераспространение снимков со стоматолога они и попросили 3 миллиона рублей. Судя по всему, это оказалось неподъемной для него суммой и на встречу пришли полицейские.