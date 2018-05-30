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Фонтанка.fi
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30.05.2018 10:57

В общественном транспорте Хельсинки введут бесконтактную оплату банковскими картами

В общественном транспорте Хельсинки введут бесконтактную оплату банковскими картами
Visit Finland / Julia Kivelä

В следующем году оплатить проезд в трамвае финской столицы можно будет приложив банковскую карточку к валидатору. Транспортное агентство Хельсинки (HSL) заявило, что постепенно систему бесконтактной оплаты введут на всём общественном транcпорте, сообщает Yle.

В HSL обратили внимание на то, что бесконтантные платежи успешно используются в Лондоне, Мадриде и других европейских городах, и это значительно упрощает жизнь туристам, которым не нужно искать автомат по продаже билетов.

После тестового периода с трамваями система распространится и на другие виды общественного транспорта в течение 2019 – 2020 годов. Также HSL надеется ввести другие бесконтактные системы оплаты с помощью смартфонов и других гаджетов.


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