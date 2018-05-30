США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая

Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в 25 процентов на товары из Китая. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Белого дома.

«Тариф установят на импорт из КНР на сумму 50 млрд долларов. Речь о продуктах, которые содержат «промышленно значимые технологии, в том числе связанные с программой «Сделано в Китае 2025». Итоговый список товаров будет объявлен до 15 июня»,— добавили в администрации США.

Также Вашингтон намерен ввести «конкретные инвестиционные ограничения» и усилить экспортный контроль в отношении китайских физических и юридических лиц. Перечень таких мер огласят до 30 июня.

Прибегнуть к протекционистским мерам США побудил колоссальный дефицит в торговле с Китаем — от 375 до 504 млрд долларов. Ранее Дональд Трамп назвал его «крупнейшим в мире».

В марте президент США подписал меморандум, позволяющий поднять пошлины на сталь и алюминий из не только из Китая, но и Японии, России, ЕС, Турции и ряда других стран на 25%. Позднее США отсрочили повышение тарифов на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады. Реально увеличенные пошлины были введены лишь на сталь и алюминий, ввозимый в США не только из Поднебесной, но также из России.

В ответ Китай заявил, что может ввести повышенные пошлины на ввоз 128 товаров, произведенных в США. В списке фигурируют многие виды фруктов, орехов, ягод, вин и винной продукции, свинина, а также некоторые виды стальных труб, в том числе для перекачки энергоресурсов, и алюминиевый лом.

В мае стороны объявили, что взяли паузу в подготовке соглашения по торговым условиям.