США ужесточили требования к российским авиакомпаниям

Соединенные Штаты ужесточили требования к российским авиакомпаниям. Приказ накануне опубликован министерством транспорта США. Ведомство подчеркнуло, что это ответная мера на блокировку одного из маршрутов над Россией.

Из документа следует, что авиакомпании отныне обязаны предоставлять графики всех комбинированных и грузовых рейсов в случае, если хотя бы одним из пунктов назначения являются американские аэропорты. Помимо карты полетов перевозчики должны раскрыть данные о их продолжительности, частоте, времени вылета и прилета, а также о типе оборудования. Информацию необходимо подать минимум за 30 дней до предполагаемого полета.

Причиной ужесточения требований в министерстве транспорта назвали действия российских властей. В документе говорится, что Россия «отклонилась от режима взаимности, когда отказалась дать разрешение грузовым перевозчикам США на пересечение воздушного пространства, что привело у существенным нарушением грузового авиасообщения между Европой и Азией».

Соглашение о полетах самолетов американских авиакомпаний над российской территорией сроком на шесть месяцев власти двух стран заключили в апреле. США хотели получить привычные четыре маршрута, но договоренности удалось достичь только по трем, а маршрут через южную часть России так и остался закрытым, в результате чего самолеты используют более дорогостоящий курс полета. Занимавший в тот момент пост министра транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что рассчитывает начать переговоры по четвертому маршруту в ближайшее время.