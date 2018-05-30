Четыре машины столкнулись на Зеленогорском шоссе, пострадали взрослые и дети

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате аварии в Курортном районе Петербурга в ночь на 30 мая, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, 29 мая, в 23:30, на 6-м километре Зеленогорского шоссе столкнулись четыре автомобиля: Volvo XC90 под управлением женщины 1975 года рождения, Land Rover под управлением мужчины 1988 года рождения, ВАЗ-21061 с 23-летним водителем и Hyundai Tucson, который вела женщина 1986 года рождения.

В тяжёлом состоянии был госпитализирован водитель «Ленд Ровера». Из «Вольво» забрали трёх человек: даму-водителя и двух девочек-пассажирок 7 и 12 лет, у женщины и старшей девочки травмы средней степени тяжести, у маленькой – тяжёлые.

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», дорога (это в районе Комарово) была перекрыта полностью до 4 часов утра.

«Вольво» не виноват. Я ехала за ним, и меня немного зацепило. До сих пор стоим разбираемся, – рассказывала в 3 часа ночи участница аварии Анастасия. – А так всех пострадавших забрали в больницу, говорят, тяжёлое состояние у всех, кроме водителя «Жигулей», только он один остался, ну и я». И чуть позже она добавляет: «Сейчас приехала пострадавшая на «Вольво», вот как раз перед мной была, она сказала, что чёрная машина прям навстречу ехала, то есть обгоняла «Жигули». На «Вольво» ещё две девочки пострадали, у одного ребёнка, говорит она, ключица сломана, и надо делать операцию. Короче, кто сидел в «Вольво», очень плохо там всем».

«Жигули без фар и габаритов ехал, «Рендж», вероятно, не на обгон пошёл, а от удара с ним хотел уйти, потому что не увидел», – предполагает Юрий.

Точные обстоятельства ДТП выяснят дознаватели.