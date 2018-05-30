Финского гонщика «Формулы-1» Кими Райкконена обвиняют в домогательствах

Официантка из Канады рассказала о сексуальных домогательствах со стороны пилота "Формулы-1" Кими Райкконена. В своём блоге она описала, как финский гонщик "Феррари" хватал её за грудь в баре в 2016 году, сообщил канадский телеканал CTV News.

Райкконен, как пишут СМИ, отрицает обвинения и утверждает, что вообще не знаком с этой девушкой. Она потребовала компенсации, хотя при этом напрямую имя обидевшего её мужчины не назвала и заявления в полицию не написала.

Зато в полицию Монреаля обратились юридические представители Кими Райкконена. В вымогательстве и домогательствах они обвиняют теперь саму официантку.

38-летний Райкконен выступает на Гран-при Канады в Монреале 10 июня.