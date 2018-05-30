Финского гонщика «Формулы-1» Кими Райкконена обвиняют в домогательствах
Официантка из Канады рассказала о сексуальных домогательствах со стороны пилота "Формулы-1" Кими Райкконена. В своём блоге она описала, как финский гонщик "Феррари" хватал её за грудь в баре в 2016 году, сообщил канадский телеканал CTV News.
Райкконен, как пишут СМИ, отрицает обвинения и утверждает, что вообще не знаком с этой девушкой. Она потребовала компенсации, хотя при этом напрямую имя обидевшего её мужчины не назвала и заявления в полицию не написала.
Зато в полицию Монреаля обратились юридические представители Кими Райкконена. В вымогательстве и домогательствах они обвиняют теперь саму официантку.
38-летний Райкконен выступает на Гран-при Канады в Монреале 10 июня.
Справка:
Кими Райкконен — финский автогонщик, чемпион мира серии "Формула-1" (в 2007 году), дважды вице-чемпион мира (в 2003 и 2005 годах) и дважды бронзовый призёр (в 2008 и 2012 годах). Является спортивным амбассадором Финляндии.