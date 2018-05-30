Юго-западу Петербурга не дала спать набиравшая мощности Автовская ТЭЦ

Автовская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) испортила ночной отдых юго-западу Петербурга. Несколько часов слушать производственные процессы пришлось по велению центра.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 30 мая, шум рядом с Автовской ТЭЦ начал нарастать около полуночи и не давал уснуть практически всю ночь. Хоть как-то спастись от гула, похожего на рокот реактивных самолётов, горожане пытались, пожертвовав прохладой, но закрытые окна не спасали. При этом на отсутствие тишины жаловались не только соседи теплоэлектроцентрали, но и жители Московского района. Там «самолёты» слушали с полуночи как минимум до четырех утра. На аналогичный грохот в это же время жаловались и с проспекта Славы.

В «Территориальной генерирующей компании № 1» (ТГК-1) «Фонтанке» объяснили, что Автовская ТЭЦ ночью выполняла задание регулирующей организации. Системный оператор Единой энергетической системы России, который курирует генерирующие объекты, распорядился набрать нагрузку на Автовской ТЭЦ. С чем связана такая необходимость, ТГК-1 не проинформировали, однако именно Системный оператор ЕЭС устанавливает график генерации, выдает указание на запуск и остановку электростанций и изменение режима их работы, и распоряжения организации не игнорируют.

Набор нагрузки прошёл штатно и, как полагается, не быстро. При этом помимо шумного оборудования встревожил петербуржцев и замеченный над ТЭЦ пар. В пресс-службе заверили, что опасности он не представляет.