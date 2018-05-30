Из Сестрорецкого разлива извлекли утопленницу

Тело утонувшей женщины извлекли из озера Сестрорецкий разлив в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», около полудня 29 мая в полицию Курортного района обратились очевидцы, отдыхавшие на пляже «Белая горка». Они набрали номер «02», увидев неподвижное тело человека в воде. Прибывшие на место спасатели доставили на берег останки неизвестной светловолосой женщины лет 55-60 на вид. На ней не было ничего, кроме нижнего белья, нательного крестика, часов и кольца с надписью «Спаси и сохрани» на безымянном пальце левой руки.