Перед саммитом с США в Северную Корею приедет Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит официальный визит в Северную Корею 31 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время переговоров речь пойдет об актуальных вопросах двусторонней повестки. Кроме того, будет обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, а также основные региональные и международные вопросы.

Визит Лаврова будет предварять предстоящий саммит Северной Кореи и Соединенных Штатов. Накануне в Сингапуре прошла встреча высокопоставленных чиновников США и КНДР. Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Саммит США и КНДР, как и планировалось ранее, пройдет 12 июня в Сингапуре.